10.04.2025 (09:00)
Уничтожение «Бабы Яги» ВСУ операторами дрона группировки войск «Запад»
Оператор дрона 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ювелирным сбросом боеприпаса уничтожил R-18(«Баба Яга») ВСУ.
Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения БпЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Расчеты боевых беспилотников группировки круглосуточно дежурят в своих зонах ответственности и выявляют разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.
Метки: