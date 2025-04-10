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10.04.2025 (09:00)

Уничтожение «Бабы Яги» ВСУ операторами дрона группировки войск «Запад»

Оператор дрона 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ювелирным сбросом боеприпаса уничтожил R-18(«Баба Яга») ВСУ.

Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения БпЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Расчеты боевых беспилотников группировки круглосуточно дежурят в своих зонах ответственности и выявляют разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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