10.04.2025 (09:00)

Уничтожение «Бабы Яги» ВСУ операторами дрона группировки войск «Запад»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Уничтожение «Бабы Яги» ВСУ операторами дрона группировки войск «Запад»

Оператор дрона 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ювелирным сбросом боеприпаса уничтожил R-18(«Баба Яга») ВСУ.

Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения БпЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Расчеты боевых беспилотников группировки круглосуточно дежурят в своих зонах ответственности и выявляют разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.

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