10.04.2025 (08:30)

Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

Так, в ходе артиллерийской разведки было обнаружено скопление личного состава и техники, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» противника на удалении около 29 км от линии боевого соприкосновения. Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и наведя на цель, выполнили залп 220-мм реактивными снарядами по противнику.

«Недавно поразили французское орудие, прям с одного снаряда попали», – рассказал командир боевой машины, старший сержант Вячеслав Лойко.

В ходе выполнения боевой задачи расчеты РСЗО «Ураган», используя различные типы боеприпасов, поражают легкобронированную технику, живую силу и опорные пункты противника, находящуюся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков. Боевая работа расчета занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена позиции.

Правильно рассчитанное время суток и использование погодных условий позволяет расчетам РЗСО «Ураган» безопасно выдвинуться на огневую позицию, отработать точно по цели и безопасно покинуть район.

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