10.04.2025 (08:30)
Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении
Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.
Так, в ходе артиллерийской разведки было обнаружено скопление личного состава и техники, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» противника на удалении около 29 км от линии боевого соприкосновения. Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и наведя на цель, выполнили залп 220-мм реактивными снарядами по противнику.
«Недавно поразили французское орудие, прям с одного снаряда попали», – рассказал командир боевой машины, старший сержант Вячеслав Лойко.
В ходе выполнения боевой задачи расчеты РСЗО «Ураган», используя различные типы боеприпасов, поражают легкобронированную технику, живую силу и опорные пункты противника, находящуюся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков. Боевая работа расчета занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена позиции.
Правильно рассчитанное время суток и использование погодных условий позволяет расчетам РЗСО «Ураган» безопасно выдвинуться на огневую позицию, отработать точно по цели и безопасно покинуть район.