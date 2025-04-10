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10.04.2025 (08:00)

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

На Ореховском направлении в Запорожской области точным ударом расчета буксируемой гаубицы «Мста-Б» 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, в котором ликвидированы до 5 военнослужащих противника.

В ходе боевой работы расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллерийских подразделений группировки войск «Днепр» демонстрируют высокую эффективность в сдерживании противника. Эти орудия играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск, нейтрализации важных элементов их оборонительных позиций, контрбатарейной борьбе и уничтожении скоплений личного состава.

«В основном мы работаем по пехоте. Если у них идет наступление, мы останавливаем его, и наша пехота продвигается вперед», – рассказал командир орудия с позывным «Зверь».

Грамотное применение 152-мм гаубиц «Мста-Б» способствует укреплению передовых позиций российских войск и созданию условий для дальнейших наступательных действий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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