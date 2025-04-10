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10.04.2025 (07:30)

Расчеты БпЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили военные объекты, бронированную и автомобильную технику ВСУ на Харьковском направлении СВО

В ходе боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили опорный пункт украинских боевиков на Харьковском направлении специальной военной операции.

Получив координаты нахождения вражеского опорного пункта расчеты БпЛА точным попаданием ударного дрона с осколочно-фугасной боевой частью выбили противника с его позиций.

Подразделения БпЛА группировки также специализируются на применении ударных FPV-дронов. Для повышения качества боевой работы операторы и инженеры изучают трофейные беспилотники ВСУ. Попав в руки к специалистам, дрон полностью разбирают, после чего бойцы досконально изучают платы, двигатели, выявляют частоты, получают данные, которые могли бы выявить местонахождение противника. Весь накопленный опыт и данные оперативно передается специалистам подразделений радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, бойцы наладили выпуск необходимых элементов систем сброса, самих корпусов и хвостовиков для боевой части на 3D-принтерах, что позволяет оперативно наносить огневой поражение формированиям ВСУ.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ, тем самым срывают ротации и попытки контратак противника, а также оказывают поддержку в продвижении штурмовых подразделений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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