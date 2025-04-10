10.04.2025 (07:00)

Торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Улан-Уде

Торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Улан-Уде. Высокие награды к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин.

«Сегодняшнее награждение – это не только признание ваших заслуг, но и высокая ответственность, – отметил в поздравительном слове Сергей Викторович. – Каждый из вас стал частью великой истории нашей Родины, и я уверен, что на этом пути мы будем только развиваться и достигать новых побед и свершений».

Гвардейцы-десантники 11-й десантно-штурмовой бригады с честью выполняли свой воинский долг при участии в боевых действиях в Афганистане, на территории Северо-Кавказского региона, Сирийской Арабской Республики, а сегодня – выполняют боевые задачи в ходе Специальной военной операции.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях с украинским национализмом, более 4,5 тысяч военнослужащих соединения награждены государственными и ведомственными наградами, а шестерым гвардейцам-десантникам присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.

Одним из ярких примеров мужества, самоотверженности и верности своему долгу военнослужащих бригады стала операция «Поток», проведенная в составе сводного штурмового подразделения в ходе освобождения города Суджа. Тогда гвардейцы-десантники, пройдя около 15 километров по трубопроводу диаметром 140 сантиметров, ударили в тыл противника, посеяв панику и вынудив украинских националистов бросить свои позиции.

Сегодня подразделения 11-й отдельной гвардейской орденов Суворова и Жукова десантно-штурмовой бригады продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции, проявляя мужество и героизм.

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