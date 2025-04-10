10.04.2025 (06:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» развернули мастерскую по обслуживанию БпЛА

На Южно-Донецком направлении военнослужащие 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в тыловом районе специальной военной операции развернули мастерскую по обслуживанию ударных и разведывательных дронов.

В мастерской специалисты не только ремонтируют привезённые с передовой дроны, но и внедряют инновационные решения с учетом полученного боевого опыта.

«Проводим здесь точную настройку беспилотников, они вроде и выглядят просто, но в них можно много функционала вложить через определенную программу и это все зависит от условий его применения. В дроне можно изменить все, вплоть до направления вращения винтов. Можно ему даже задать программу, чтобы при потере связи, дрон продолжал еще какое-то время лететь без участия оператора», — поясняет военнослужащий с позывным «Мурик».

Кроме того, в мастерской организована программа обучения операторов БпЛА, которая включает работу на специализированных программных симуляторах, где отрабатываются навыки маневрирования, тактическое применение дронов, а также освоение уязвимых точек техники противника.

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