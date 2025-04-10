10.04.2025 (06:00)

Артиллеристы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады оттачивают навыки стрельбы на полигоне в тыловом районе зоны СВО

На Донецком направлении специальной военной операции артиллерийские расчеты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51 ОА Южного военного округа оттачивают навыки стрельбы на одном из полигонов в тыловом районе.

Перед практической стрельбой военнослужащие выполняют нормативы по переводу орудия в боевое положение, заряжанию пушки, разведке целей, определению данных для боевой стрельбы. В ходе практических стрельб военнослужащие ведут стрельбу по целям, имитирующим танки, БМП «противника» на дальности до 1,5 тыс. метров.

«Попадает, до такой степени точно можно подводить, ни одно орудие так не подводится, как работает Рапира. Тренировки с расчетом. Есть расчеты, которые находятся на боевых, приезжают на ротацию и здесь как-бы повышают свои боевые навыки. Комплекс – скорость, точность. Скорость, это самое главное, сейчас же FPV-дроны, нельзя долго задерживаться. Отработали налетом – уехали, если с закрытых работают, то же самое, быстро отработал, замаскировался и в укрытие.», - рассказывает командир взвода с позывным «Цыган».

Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют «снайперской винтовкой» за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Темп стрельбы до шести выстрелов в минуту без восстановления наводки. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет в купе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы.

«Отрабатываем навыки, отрабатываем практику. Бывает поступают другие, молодые ребята, вот. Ну и соответственно с нами вместе обучаются. Кому повторяется, как повторение – мать учения, кто-то впервые получается опыт. По технике, иногда просили, чтобы помогали группам штурмовым. Она ж как снайперская винтовка можно сказать, до полуметра бьет четко. И в окна закидывали. Ребята просили, в общем, работаем вместе с другими частями, подразделениями.», - отметил командир орудия с позывным «Дорн».

Все военнослужащие, прошедшие обучение или доподготовку на полигонах в тыловых районах зоны СВО в ближайшее время приступят к непосредственному выполнению боевых задач в составе расчетов «Мста-Б», «Гиацинт-Б», Д-30, 120-мм и 82-мм минометов и других орудий.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице