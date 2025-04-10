10.04.2025 (10:30)

Военнослужащие группировки войск «Центр» передали суворовцам восстановленный в зоне СВО грузовой автомобиль ЗИС-5 времен ВОВ

Военнослужащие ремонтного подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный прямо в зоне СВО грузовой автомобиль ЗИС-5 1944 года выпуска.

В недавно освобожденном населенном пункте под Селидово ДНР в одном из заброшенных гаражей военнослужащие группировки обнаружили легендарный грузовик ЗИС-5 1944 года выпуска. Машина, пережившая войну, находилась в сильно повреждённом состоянии, но военнослужащие решили вернуть её к жизни. В свободное время они кропотливо восстанавливали технику, используя архивные чертежи и самостоятельно выточенные запчасти автомобиль был поставлена на ход.

После завершения реставрации было принято решение передать ЗИС-5 в качестве музейного экспоната в музей Казанского суворовского военного училища. Этот грузовик, который в годы Великой Отечественной войны использовался для перевозки грузов и личного состава, станет наглядным пособием для курсантов, напоминая о подвиге советских солдат и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Командование училища выразило благодарность военнослужащим за ценный подарок. «Это не просто машина – это часть нашей истории, – отметил один из офицеров. – Теперь суворовцы смогут изучать героическое прошлое страны не только по учебникам, но и через прикосновение к живым свидетельствам эпохи», – сказал начальник Казанского суворовского военного училища Валерий Миронченко. Автомобиль займёт почётное место в музее училища, где его смогут увидеть не только воспитанники, но и гости учреждения.

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