10.04.2025 (05:30)

Операторы-минеры БЛА штурмового отряда «Орел» группировки войск «Запад» уничтожили бронемашину украинских войск на пути подвоза боеприпасов

Операторы беспилотных летательных аппаратов штурмового отряда «Орел» группировки войск «Запад», действующие на линии боевого соприкосновения на Купянском направлении, уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области.

Действуя на линии боевого соприкосновения, операторы разведывательных дронов выявили пути подвоза боеприпасов и личного состава.

«Нам поступила задача заминировать участок дороги, где противник подвозит боеприпасы, проводит ротации, т.е. сковать его маневр и нарушить логистику его войск», – пояснил военнослужащий.

Подготовив борт к вылету, операторы дрона-минера установили взрывное заграждение на пути следования бронемашины. Объективный контроль с беспилотника-разведчика подтвердил уничтожение вражеской бронемашины.

В командовании отряда «Орел» уточнили, что применение беспилотников квадракоптерного типа позволяет отрезать подразделений ВСУ от снабжения в зоне ответственности отряда, а также позволяет штурмовым группам без потерь продвигаться вперед, закрепляясь на местности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице