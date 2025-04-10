10.04.2025 (05:00)
Мотострелки Южной группировки войск ударами FPV-дронов уничтожили два танка и две БМП ВСУ
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск в ходе успешных действий на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции уничтожили сразу два танка и две боевые машины пехоты ВСУ.
Разведкой наших войск с применением беспилотных летательных аппаратов был вскрыт район сосредоточения вражеской техники, которая располагалась в укрытиях одной из лесополос. Точными ударами нескольких дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск бронетехника противника была уничтожена. Попадания по технике привели к детонации боезапаса внутри танков и БМП противника.
Метки: