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10.04.2025 (05:00)

Мотострелки Южной группировки войск ударами FPV-дронов уничтожили два танка и две БМП ВСУ

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск в ходе успешных действий на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции уничтожили сразу два танка и две боевые машины пехоты ВСУ.

Разведкой наших войск с применением беспилотных летательных аппаратов был вскрыт район сосредоточения вражеской техники, которая располагалась в укрытиях одной из лесополос. Точными ударами нескольких дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск бронетехника противника была уничтожена. Попадания по технике привели к детонации боезапаса внутри танков и БМП противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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