09.04.2025 (19:05)

Вопросы совершенствования системы связи обсуждены на рабочей встрече руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств – членов ОДКБ

8-10 апреля в столице Кыргызской Республики городе Бишкеке проводится рабочая встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств – членов ОДКБ. В ней принимают участие делегации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба ОДКБ и представители промышленности.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков в своем видеообращении к участникам рабочей встречи обратил внимание на необходимость совместных усилий в целях подготовки на межгосударственном уровне решений, способствующих совершенствованию системы управления коалиционными группировками войск, а также формирования единых взглядов и подходов в развитии системы связи как технической основы системы управления. Он также отметил, что целенаправленная работа в данном направлении в Объединенном штабе организована и проводится в тесном взаимодействии с оборонными ведомствами государств.

Участники совещания в ходе рабочей встречи обсудили вопросы сопряжения техники и средств связи с учётом опыта современных локальных конфликтов, совершенствования системы связи Войск (Коллективных сил) ОДКБ и информационного взаимодействия. Особое внимание уделяется рассмотрению применения в контингентах Войск (Коллективных сил) ОДКБ перспективных средств связи, обеспечивающих принципиально новые возможности при организации связи.

По результатам рабочей встречи приняты предложения, направленные на совершенствование функционирования системы связи, определены направления улучшения технической основы системы межгосударственного информационного взаимодействия ОДКБ.

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