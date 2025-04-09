09.04.2025 (20:15)

Зауральские школьники пополнили ряды юнармейского движения

Учащиеся одной из гимназий Кургана пополнили ряды юнармейского движения. Торжественная церемония, для 40 школьников, прошла в одном из культурных центров города.

Юноши и девушки произнесли слова юнармейской клятвы, став полноправными участниками движения. Поздравили их со знаменательным событием и выразили напутственные слова представители регионального штаба движения, областного военного комиссариата, а также участники специальной военной операции (СВО) и общественные деятели. Каждому новому юнармейцу вручили значок, берет и книжку участника движения. Завершилась церемония прохождением юнармейцев торжественным маршем.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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