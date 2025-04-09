09.04.2025 (23:30)
Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в акции «Верни герою имя»
Участники юнармейского движения общеобразовательной школы села Кабинетное Чулымского района Новосибирской области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Верни герою имя».
Юнармейцы привели в порядок памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также территорию вокруг - убрали мусор и сухую траву, очистили мемориальные плиты от пыли и грязи. По окончанию мероприятия, участники юнармейского отряда почтили память героев Отечества минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Акция «Верни Герою имя» направлена на формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, развитие интереса к истории своей страны, воспитание уважения к подвигам народа и гуманное отношение к людям старшего поколения. Завершится акция 9 мая.