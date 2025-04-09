09.04.2025 (22:15)

Концерт ансамбля песни и пляски ЦВО состоялся на полигоне «Харб-Майдон» в Республике Таджикистан в ходе совместных учений

Концерт ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) для воинских контингентов России и Таджикистана состоялся на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области Республики Таджикистан.

Выступления музыкальных и танцевальных коллективов прошло на территории полевого лагеря. Артисты представили для военнослужащих двух стран концертную программу, в репертуар которой вошли военно-патриотические, народные и казачьи песни, а также песни о Родине, судьбе России, о русских людях несущих самобытную казачью и народную культуру. Танцевальные коллективы продемонстрировали русскую народную и современную хореографию со сложными акробатическими элементами. Завершился концерт песней «День Победы» в ознаменовании предстоящей 80-летней годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне.

Справочно:

Активная фаза совместного учения Вооруженных Сил России и Таджикистана проходит с 7 по 11 апреля 2025 года на полигоне «Харб-Майдон» в Республике Таджикистан.

В ходе учения воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности. Основным этапом учения станет ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп.

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты связи, операторы ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а также мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице