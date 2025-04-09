09.04.2025 (17:35)

В Министерстве обороны прошел учебно-методический сбор по вопросам работы с обращениями граждан

Одним из приоритетных направлений, определенных Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым на расширенном заседании Коллегии Минобороны России, является создание системы обратной связи с заявителями.

В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан, проведен учебно-методический сбор с представителями органов военного управления и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, а также общественных приемных Министра обороны в военных округах и флотах.

Основная тема сбора - формирование нового подхода к работе с обращениями, целью которого является создание эффективной системы обратной связи с заявителями, обеспечивающей решение всех поступающих вопросов. В ходе учебно-методического сбора были обсуждены пути достижения поставленной задачи.

Кроме того, состоялся обмен практическим опытом между участниками сбора и были подведены итоги работы за 2024 год.

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