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09.04.2025 (13:30)

Экипаж морского тральщика Балтийского флота провел артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря

В соответствии с планом учения в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, тральщик соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и катера условного противника.

Во время выхода в море экипаж минно-трального корабля флота провел комплекс артиллерийских стрельб по морским и надводным целям. В качестве мишеней были задействованы зонд на якоре и макеты безэкипажных катеров, имитирующие быстроходные средства и БЛА условного противника.

После выполнения артиллерийских стрельб экипаж «Александра Обухова» отработал дополнительные навыки, включая постановку тралов, поиск морских мин и траление определенного участка морской акватории. В частности, был осуществлен поиск учебных мин с использованием электромагнитных, акустических и контактных тралов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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