09.04.2025 (14:30)

Корабли на воздушной подушке Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы в море

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно произвели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок АК-630 по имитированным воздушным целям и макетам безэкипажных катеров. В ходе выполнения огневых задач все мишени были успешно поражены.

Кроме того, в ходе выполнения задач боевой подготовки, экипажи МДКВП провели тренировку по погрузке личного состава и техники с береговой черты в танковый трюм, а после осуществили переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье.

В десантировании были задействованы военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота на бронетранспортерах БТР-82А. В ходе высадки морского десанта с МДКВП военнослужащие соединения морской пехоты отработали действия по прорыву противодесантной обороны противника с моря.

Также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море.

«Евгений Кочешков» и однотипный с ним МДКВП «Мордовия» - являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и стоят на вооружении Балтийского флота.

Справочно:

МДКВП «Евгений Кочешков» и «Мордовия» - малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр". МДКВП предназначены для приёма с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки, может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП "Зубр" доступно для высадки десантов до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов мира.

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