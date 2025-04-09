09.04.2025 (15:30)

Командующий Балтийским флотом принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине взятия Кенигсберга

В мероприятии приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, представители администрации города Калининграда, ветераны войны и военной службы, представители общественных и молодежных организаций, а также иностранных делегаций из дружественных стран.

Участники почтили минутой молчания память солдат и офицеров, героически сражавшихся в дни штурма Кенигсберга и навсегда оставшихся в этой земле, затем возложили цветы на плиты мемориала. В завершение торжественно-траурных мероприятий рота почётного караула БВВМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в Калининграде прошла торжественным маршем, отдав дань уважения павшим героям.

По традиции, в День штурма Кенигсберга в соединениях и воинских частях флота проведены тематические занятия, посвященные памятной дате. На сегодняшний день в Калининграде и области проживает 1392 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, из них 7 человек - участники штурма Кенигсберга.

Справочно:

Штурм Кёнигсберга был назначен на 5 апреля 1945 года, но коррективы внесли сильный дождь и опустившийся на город туман. И начало наступления перенесли на 6 апреля. Сам штурм начался утром следующего дня. Он продлился 81 час, и 9 апреля вечером комендант крепости Отто фон Ляш подписал акт о капитуляции. 10 апреля на башне дер Дона (ныне Музей янтаря) водрузили знамя Победы.

Силы сторон: от СССР участвовали 3 армии и, по разным данным, от 106 до 130 тысяч военнослужащих, гарнизон Кёнигсберга составлял около 130 тысяч.

236 воинов после штурма Кёнигсберга получили звание Героев Советского Союза.

Сегодня более 80 улиц в Калининграде названы в честь участников войны – генерала Черняховского, лейтенанта Катина, старшины Дадаева и др.

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