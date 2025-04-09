09.04.2025 (17:30)

Вертолетчики Балтийского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты в Калининградской области

В рамках учебно-боевых заданий пилоты вертолетов Ми-24 отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили условные учебные атаки по наземным целям условного противника на авиационном полигоне.

Кроме того, противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ выполнили задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника.

В свою очередь экипажи Ми-8 выполнили полеты на малых высотах по заданным маршрутам, огибая сложные участки рельефа местности, тем самым отработали элемент скрытного перемещения от обнаружения средств ПВО условного противника. Также были осуществлены вылеты на поисково-спасательные работы с выполнением элементов разведки местности.

Плановые полеты проводились на разных участках местности, но в едином замысле. Особое место в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты над водной поверхностью.

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