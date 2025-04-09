09.04.2025 (16:30)

Береговая ракетная бригада Северного флота выполнила задачи по предназначению в ходе командно-штабной тренировки

В рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками, проходящей на Северном флоте, личный состав береговой ракетной бригады Северного флота отработал задачи по предназначению в позиционных районах на Кольском полуострове.

По легенде тренировки условный противник попытался нарушить морские коммуникации и готовился к нанесению ракетного удара по объектам военной и гражданской инфраструктуры Российской Федерации в Арктике.

Подразделению береговой ракетной бригады была поставлена задача по поражению корабельной группировки условного противника, готовящейся к нанесению ракетного удара, и находящейся в акватории Баренцева моря.

Получив целеуказание, экипажи береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», используя программное обеспечение, проектирующее их боевое применение, выполнили стрельбу высокоточными ракетами по кораблям условного противника.

Особенностью проведения тренировки явились погодные условия, снегопад и ветер, скорость которого в некоторых районах Кольского полуострова достигала до 30 метров в секунду, однако они не повлияли на выполнение личным составом всех поставленных задач.

В ходе тренировки военнослужащие береговой ракетной бригады Северного флота показали слаженность действий, высокий профессионализм и готовность к выполнению задач по предназначению в любых условиях.

Подвижные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Их основная задача - защита побережья.

Отдельная береговая ракетная бригада Кольской флотилии разнородных сил Северного флота является преемницей артиллерийских соединений береговой обороны, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время подтверждает свою готовность к решению задач по предназначению.

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