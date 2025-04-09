09.04.2025 (18:30)

Курсанты академии РВСН имени Петра Великого проходят стажировку в Йошкар-Олинском ракетном соединении

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого отрабатывают практические навыки в Йошкар-Олинском ракетном соединении. Они проводят занятия с военнослужащими по призыву, школьниками и юнармейцами: обучают строевой подготовке, работе с оружием и азам технического обслуживания спецтехники.

Особый акцент сделан на профориентацию. Курсанты организовали встречи в учебных заведениях региона, где показывают видеоролики о буднях академии, проводят мастер-классы и отвечают на вопросы о службе в РВСН. Такие диалоги помогают подросткам определиться с выбором будущей профессии.

По итогам стажировки будущие офицеры представят отчёты, демонстрируя готовность к решению задач в войсках.

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