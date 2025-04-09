09.04.2025 (19:30)

"Библионочь-2025" прошла в Козельском соединении РВСН

Дворец культуры Российской Армии Козельского соединения РВСН присоединился к ежегодной всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году прошла под темой «Весна Победы». Участниками акции стали военнослужащие ракетного соединения, юнармейцы, а также жители города.

В концертном зале библиотекарь Марина Трифанова открыла мероприятие, рассказав о важности сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Гости разделились на группы и посетили семь тематических площадок: книжную выставку «Салют Победы», литературные чтения «Мифы Великой Отечественной войны», интерактивную викторину, мастер-класс по созданию Георгиевских лент, презентацию проекта «Священная горсть Памяти», музыкальную эстафету «Песни военных лет» и экскурсию по Залу воинской Славы.

Завершилась акция показом фильма «Офицеры», подчеркнувшего связь поколений.

Мероприятие объединило культуру, творчество и патриотизм, напомнив участникам о героическом прошлом страны.

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