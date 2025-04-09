09.04.2025 (14:25)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 9 апреля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Миропольское и Проходы Сумской области. На Харьковском направлении поражены живая сила и техника механизированной, двух мотопехотных бригад, зенитно-ракетного полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петровка, Ковали, Волчанск, Золочев Харьковской области и города Харьков. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кировск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину «Dzik» польского производства, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе три западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Тарасовка, Заря, Плещеевка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 300 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ленина, Котлино, Зеленый Кут, Елизаветовка, Зверево, Котляровка, Удачное, Красноармейск, Богдановка, Муравка, Новосергеевка и Петровского Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины HMMWV и бронеавтомобиль «MaxxPro».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Отрадное, Поддубное, Богатырь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новопавловка, Каменское и Благовещенское Запорожской области. Уничтожены свыше 90 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 333 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 612 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22739 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23395 орудий полевой артиллерии и минометов, 33827 единиц специальной военной автомобильной техники.

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