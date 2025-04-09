09.04.2025 (21:30)

Военнослужащие мотострелковых подразделений ЛенВО осваивают навыки по тактической медицине

Военнослужащие мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа осваивают навыки по тактической медицине. Практические занятия прошли на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Медицинские инструкторы спасли не одну жизнь в зоне проведения специальной военной операции. Теперь они передают опыт военнослужащим по контракту. С личным составом мотострелковых подразделений поступательно прорабатывался алгоритм действий при оказании первой помощи, видов кровотечения и особенностей наложения кровоостанавливающих жгута и турникета на различные анатомические зоны. Инструкторы по тактической медицине также обращают внимание на порядок эвакуации пострадавших в боевых условиях.

После практического занятия по тактической медицине военнослужащие оттачивали навыки обращения с личным оружием. Данные занятия проходят в рамках огневой подготовки.

Комплексные занятия для военнослужащих по контракту проходят ежедневно на общевойсковых полигонах Ленинградского военного округа.

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