Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.04.2025 (21:30)

Военнослужащие мотострелковых подразделений ЛенВО осваивают навыки по тактической медицине

Военнослужащие мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа осваивают навыки по тактической медицине. Практические занятия прошли на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Медицинские инструкторы спасли не одну жизнь в зоне проведения специальной военной операции. Теперь они передают опыт военнослужащим по контракту. С личным составом мотострелковых подразделений поступательно прорабатывался алгоритм действий при оказании первой помощи, видов кровотечения и особенностей наложения кровоостанавливающих жгута и турникета на различные анатомические зоны. Инструкторы по тактической медицине также обращают внимание на порядок эвакуации пострадавших в боевых условиях.

После практического занятия по тактической медицине военнослужащие оттачивали навыки обращения с личным оружием. Данные занятия проходят в рамках огневой подготовки.

Комплексные занятия для военнослужащих по контракту проходят ежедневно на общевойсковых полигонах Ленинградского военного округа.  

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false