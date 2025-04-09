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09.04.2025 (22:30)

Военнослужащие по контракту ЛенВО совершенствуют навыки стрельбы из противотанковых гранатомётов РПГ-7

На общевойсковом полигоне ЛенВО в Ленинградской области военнослужащие по контракту совершенствуют навыки ведения огня из противотанкового гранатомёта РПГ-7 с механическим прицелом.   В ходе практических занятий бойцы отрабатывают стрельбы по силуэтным мишеням условного противника под руководством инструкторов с опытом специальной военной операции.

Перед тем как приступить к ведению огня боевыми зарядами для
РПГ-7, военнослужащие производят пристрелочные выстрелы с использованием учебного приспособления ПУС-7, заряженного патроном калибра 7.62 мм с трассирующей пулей.

Мишени находятся на расстоянии 150 метров. Для поражения условного противника гранатомётчики используют кумулятивный заряд.

Инструкторы отметили, что в стрельбе из РПГ-7 бойцы показали хорошую меткость. После подготовительного курса личный состав отправится выполнять реальные боевые задачи в зону проведения специальной военной операции.

Противотанковый гранатомёт используется в поражении не только техники противника, но и живой силы, командно-опорных пунктов, укреплённых позиций и блиндажей. 

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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