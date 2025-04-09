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09.04.2025 (23:00)

Военнослужащие ЛенВО приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

Военнослужащие Ленинградского военного округа (ЛенВО) приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации. Танки Т-72Б3М готовят к новому сезону на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

В процессе предварительного осмотра ВВТ большее внимание уделяется состоянию двигателей, тормозной системы, ходовой части, электронике и гидравлике машин. Экипажи танков, найдя неполадки, устраняют их в оперативном порядке. В сезонное обслуживание техники также входит промывка фильтров, замена горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей.

Процесс перевода техники на сезонный режим эксплуатации входит в комплекс технической подготовки личного состава, парков и внутренних служб.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ
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