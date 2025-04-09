09.04.2025 (13:05)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

За прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики.

В Курской области:

8 апреля в 08.18 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители с. Большое Солдатское Большесолдатского района.

8 апреля в 13.20 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители сел Камышное и Крупец в Беловском районе.

В Запорожской области:

8 апреля в 22.39 в результате атаки украинского ударного БПЛА на Ботиевскую ветровую электростанцию повреждена ветроэнергетическая установка. Станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.

В Ростовской области:

9 апреля в 03.50 в результате атаки украинского БПЛА из-за повреждения провода отключена высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе.

С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции «Кореновская» Кореновского района Краснодарского края.

Данная компрессорная станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток». Мощность перекачки станции «Кореновская» составляет 31,5 млрд. кубометров газа в год.

Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено.

Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту.

Кроме того, в 2.30 9 апреля ВСУ совершена атака с применением двух БПЛА на газораспределительную станцию «Темрюк», которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции.

Таким образом в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре.

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