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09.04.2025 (22:00)

Специалисты РЭБ ЦВО подавили БЛА условного противника в ходе тренировки в Кузбассе

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) подавили БЛА условного противника в ходе тренировки в Кузбассе.

По замыслу мероприятия боевой подготовки условный противник при помощи БЛА предпринял попытку атаки на военный объект. Личный состав подразделения РЭБ получив задачу по прикрытию объекта осуществил развертывание комплекса РЭБ «Борисоглебск-2», после чего определил частоту работы канала управления БЛА и приступил к его подавлению осуществив радиотехнический контроль в различных диапазонах и определив источник помех, его основные характеристики и местоположение.

Кроме этого, специалисты подразделения РЭБ отработали задачи по созданию источников излучения, применив автоматизированные станции помех, тем самым обеспечив защиту системы связи своих подразделений от радиоразведки условного противника.

В мероприятии боевой подготовки были задействованы более 30 военнослужащих ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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