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09.04.2025 (21:00)

Мордовские юнармейцы в преддверии Дня Победы провели акцию «Парад у дома ветерана»

Участники юнармейского движения в преддверии 80-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне провели патриотическую акцию «Парад у дома ветерана». Мероприятие прошло в селе Кочкурово, где проживает жительница блокадного Ленинграда Нина Евгеньевна Карпунина.

Школьники поздравили Нину Евгеньевну с наступающими праздниками, пожелали крепкого здоровья и долголетия, а также вручили поздравительный адрес и памятный подарок. После чего исполнили около 10 песен военных и послевоенных лет, прошли торжественным маршем.

Нина Карпунина поблагодарила гостей за внимание, также в ответ поздравила с праздниками, а затем рассказала о том, как прошло её детство, опалённое войной, о защитниках Ленинграда и как страна возвращалась в мирное русло. Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение исторической памяти и взаимосвязь между поколениями будущих и бывших защитников Отечества.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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