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09.04.2025 (20:00)

Специалисты ЖКС Южного военного округа организовали проведение субботников

Специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) проводят субботники в ходе месячника по благоустройству территории в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На территории жилищного фонда проводятся работы по ее благоустройству - окрашиваются лавочки и элементы детских площадок. Территория прилегающая к административным зданиям, объектам водопроводно-канализационного и теплового хозяйств, очищается от сухой прошлогодней травы и опавших листьев. Проводится сезонная обрезка кустарников и сухих деревьев, очищаются фасады домов, организовывается сбор и вывоз мусора.

Субботники будут проводиться в течении всего месяца, что позволит качественно выполнить работы по благоустройству и уборке территории военных городков.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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