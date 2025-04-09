09.04.2025 (19:00)

Снайперы военной базы ЮВО в Армении уничтожили живую силу условного противника на полигоне Камхуд

Военнослужащие стрелковой снайперской роты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении повысили уровень индивидуальной подготовки в условиях высокогорья на полигоне Камхуд.

Во время плановых занятий по боевой подготовке снайперы скрытно выдвинулись на указанные позиции, где отработали приемы маскировки с использованием специальных и подручных средств, использование приборов наблюдения в дневное и ночное время.

В ходе занятия военнослужащие произвели разведку целей с применением современных технических средств, определили установки для стрельбы и выбрали необходимую тактику для максимального поражения целей на различных дальностях. Снайперы военной базы ЮВО в Армении выполнили стрельбу по мишеням, имитирующим живую силы условного противника из разных положений в одиночном порядке и в составе пар. После подтверждения об уничтожении целей, снайперы осуществили отход в район эвакуации.

Подготовка снайперских пар и групп проводиться с отработкой стрельбы по мишеням, расположенным на дальностях от 500 до 1,5 тыс. метров, в светлое и темное время суток.

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