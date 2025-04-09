09.04.2025 (18:00)

В соединениях 8-ой гвардейской общевойсковой армии ЮВО прошел единый день РХБ защиты

В соединениях и воинских частях 8-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в Ростовской области, провели единый день радиационной химической и биологической (РХБ) защиты.

С военнослужащими провели плановые тренировки по применению средств индивидуальной защиты в случае возникновения опасности заражения отравляющими веществами.

Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения, по которому военнослужащие тренировались в правильности и слаженности действий, выполнили нормативы, по надеванию противогаза, общевойскового защитного комплекта и подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и дозиметры.

Также личный состав преодолевал условные зараженные участки местности, освоил применение приборов РХБ разведки, дегазационного прибора, войскового прибора химической разведки и дегазационных комплектов ДКВ-К для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

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