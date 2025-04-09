09.04.2025 (17:00)

Военнослужащие 49-й армии ЮВО организовали встречу ретро-поезда «Победа» в Минеральных Водах

В Минеральных Водах военнослужащие 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) организовали встречу ретро-поезда «Победа» с масштабной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Прибытие поезда состоялось на перроне железнодорожного вокзала города-курорта.

Выставка была проведена в соответствии с указанием командующего войсками ЮВО при взаимодействии с управлением Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Во время встречи поезда творческие коллективы Минобороны России выступили для посетителей с торжественным концертом, а представители командования 49-й армии поприветствовали гостей.

Кроме того, военный комиссар Ставропольского края генерал-майор Игорь Кремлев в ходе церемонии открытия за мужество, проявленное в ходе проведения специальной военной операции (СВО), наградил военнослужащего соединения ЮВО рядового Алексея Тищенко медалью «За храбрость» II степени.

Специально для посетителей на вокзале были развернуты площадки со стрелковым оружием, военной и специальной техникой, состоящей на вооружении российской армии. Кроме того, жители и гости Минеральных Вод смогли ознакомиться с экспонатами, узнать о боевом пути соединений и воинских частей Южного военного округа. Для обеспечения комфортного осмотра экспозиции также была развернута полевая кухня, где каждый желающий мог отведать солдатской еды.

Непосредственно железнодорожный состав включает в себя: паровоз-участник Сталинградской битвы (Эр-73999); паровоз ФД-20; санитарный вагон; штабной вагон. На открытых платформах установлены: грузовик ГАЗ-АА «Полуторка»; 37-мм автоматическая зенитная пушка; 100-мм дивизионная противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»; 122-мм гаубица М-30; 152-мм гаубица Д-1; 152-мм самоходная артиллерийская установка ИСУ-152.

Также для желающих подписать контракт с Минобороны России был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Основная цель акции ретро-поезда «Победа» – военно-патриотическое воспитание граждан, популяризация героев Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции (СВО) и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

Маршрут ретро-поезда меняется ежегодно. В него добавляют большие и малые станции магистрали. Это сделано с целью охватить наибольшее число населенных пунктов, расположенных в границах СКЖД.

Город Минеральные Воды стал шестым пунктом назначения железнодорожного состава. До этого он уже посетил Махачкалу, Гудермес, Назрань, Нальчик и Владикавказ.

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