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09.04.2025 (16:00)

На полигоне Капустин Яр стартовала Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница 2.0»

На центральной площади ЗАТО Знаменск (полигон Капустин Яр) состоялось открытие Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0», участие в которой примут кадеты образовательных учреждений города.
В торжественной церемонии приняли участие глава ЗАТО Знаменск и начальник полигона Капустин Яр. Они отметили важность воспитания подрастающего поколения и преемственности в вопросах военно-патриотической работы.
В военно-спортивной игре в отдельных зачетах принимают участие учащиеся средней школы и старшеклассники. Соревнования военно-спортивной игры пройдут в течение нескольких дней. Будущие защитники Отечества будут соревноваться в спортивных конкурсах, военно-прикладном искусстве и продемонстрируют строевые элементы в составе команды.
Организаторами соревнований выступают администрация города и командование полигона Капустин Яр. Офицеры подразделений полигона примут непосредственное участие во всех этапах военно-спортивной игры.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ракетные войска
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