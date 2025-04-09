09.04.2025 (16:00)

На полигоне Капустин Яр стартовала Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница 2.0»

На центральной площади ЗАТО Знаменск (полигон Капустин Яр) состоялось открытие Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0», участие в которой примут кадеты образовательных учреждений города.

В торжественной церемонии приняли участие глава ЗАТО Знаменск и начальник полигона Капустин Яр. Они отметили важность воспитания подрастающего поколения и преемственности в вопросах военно-патриотической работы.

В военно-спортивной игре в отдельных зачетах принимают участие учащиеся средней школы и старшеклассники. Соревнования военно-спортивной игры пройдут в течение нескольких дней. Будущие защитники Отечества будут соревноваться в спортивных конкурсах, военно-прикладном искусстве и продемонстрируют строевые элементы в составе команды.

Организаторами соревнований выступают администрация города и командование полигона Капустин Яр. Офицеры подразделений полигона примут непосредственное участие во всех этапах военно-спортивной игры.

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