09.04.2025 (15:00)

На полигоне армейского корпуса ВВО на Сахалине с военнослужащими проведено занятие по инженерной подготовке

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на острове Сахалин, с военнослужащими проведено занятие по инженерной подготовке.

В ходе одиночной подготовки, военнослужащие выполнили нормативы по подготовке одиночных окопов, а также оборудовали проволочные заграждения. Основной упор был сделан на соединение одиночных окопов.

Также во время занятия, военнослужащие изучили основные минно-взрывные устройства, стоящие на вооружение условного противника, их особенности, способы установки, обнаружения и порядок обезвреживания. В отдельном порядке изучили способы обнаружения и обезвреживания магнитных мин, в последнее время, широко применяемых противником в зоне проведения специальной военной операции.

Инженерная подготовка один из наиболее важных предметов подготовки военнослужащих, основная цель которой обучить личный состав приемам и способам выполнения задач инженерного обеспечения. Занятия проводятся с учетом опыта СВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице