09.04.2025 (14:00)
Мотострелки ВВО выполнили приемы скоростного вождения на штатной технике в Приморском крае
На общевойсковом полигоне «Сергеевский» Восточного военного округа в Приморском крае экипажи боевых машин пехоты выполнили приемы экстремального вождения в условиях сложного рельефа местности при смене огневых позиций после нанесения условного удара.
Экипажи БМП-2 выполнили способы скоростного покидания огневых позиций, преодолению сложных естественных и искусственных преград, склонов, косогоров, заболоченных участков местности. Механики-водители двигались с максимально возможной скоростью, как в одиночном порядке, так и в составе колонн, выполняли повороты и развороты различной сложности.
Контроль перемещения боевых машин и качество маскировки оценивалось беспилотным летательным аппаратами.
Эти мероприятия направлены на снижение вероятности поражения подразделения ответным огнем условного противника, после нанесения ему огневого поражения.