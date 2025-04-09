09.04.2025 (13:00)

Военнослужащие ВВО завершают подготовку к переводу вооружения и военной техники к летнему периоду эксплуатации

Соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) выполняют мероприятия по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

В соответствии с планом перевода ВВСТ военнослужащие проведут все виды сезонного технического обслуживания, проверят работоспособность узлов и агрегатов, а также электрических и гидравлических систем ВВСТ.

С личным составом, привлекаемым для проведения работ, в настоящее время проводятся инструкторско-методические занятия по изучению и порядку оборудования рабочих мест, требованию руководящих документов по организации эксплуатации военной техники.

Кроме того, на специально подготовленных площадках в соединениях и воинских частях ВВО пройдут показные занятия по изучению требований безопасности при работах на образцах ВВСТ.

Для качественного перевода военной техники на летний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи при выполнении наиболее сложных работ будут привлечены специализированные бригады обслуживающих организаций.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице