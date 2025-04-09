09.04.2025 (13:00)
Военнослужащие ВВО завершают подготовку к переводу вооружения и военной техники к летнему периоду эксплуатации
Соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) выполняют мероприятия по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.
В соответствии с планом перевода ВВСТ военнослужащие проведут все виды сезонного технического обслуживания, проверят работоспособность узлов и агрегатов, а также электрических и гидравлических систем ВВСТ.
С личным составом, привлекаемым для проведения работ, в настоящее время проводятся инструкторско-методические занятия по изучению и порядку оборудования рабочих мест, требованию руководящих документов по организации эксплуатации военной техники.
Кроме того, на специально подготовленных площадках в соединениях и воинских частях ВВО пройдут показные занятия по изучению требований безопасности при работах на образцах ВВСТ.
Для качественного перевода военной техники на летний режим эксплуатации и оказания квалифицированной помощи при выполнении наиболее сложных работ будут привлечены специализированные бригады обслуживающих организаций.