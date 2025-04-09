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09.04.2025 (12:00)

В жилищно-коммунальных службах Восточного военного округа, организовано проведение противопаводковых мероприятий

В целях обеспечения безопасности на объектах жилищно-коммунального назначения, руководством жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО), разработан и утвержден План мероприятий, направленных на обеспечение противопаводковой обстановки в городках Восточного военного округа.

Специалистам жилищно-коммунальных служб филиала предстоит провести осмотр территорий расположенных вблизи русла рек, сформировать запас материалов и средств необходимых для создания временных ограждений, выполнить очистку искусственных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Всего планируется задействовать более 45 автомобильной и специальной техники, в настоящее время ведутся работы по очистке территорий от остаточных снежных образований.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Специальная военная операция
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