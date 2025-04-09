09.04.2025 (12:00)
В жилищно-коммунальных службах Восточного военного округа, организовано проведение противопаводковых мероприятий
В целях обеспечения безопасности на объектах жилищно-коммунального назначения, руководством жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО), разработан и утвержден План мероприятий, направленных на обеспечение противопаводковой обстановки в городках Восточного военного округа.
Специалистам жилищно-коммунальных служб филиала предстоит провести осмотр территорий расположенных вблизи русла рек, сформировать запас материалов и средств необходимых для создания временных ограждений, выполнить очистку искусственных сооружений, предназначенных для водоотведения.
Всего планируется задействовать более 45 автомобильной и специальной техники, в настоящее время ведутся работы по очистке территорий от остаточных снежных образований.