09.04.2025 (12:00)

В жилищно-коммунальных службах Восточного военного округа, организовано проведение противопаводковых мероприятий

В целях обеспечения безопасности на объектах жилищно-коммунального назначения, руководством жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО), разработан и утвержден План мероприятий, направленных на обеспечение противопаводковой обстановки в городках Восточного военного округа.

Специалистам жилищно-коммунальных служб филиала предстоит провести осмотр территорий расположенных вблизи русла рек, сформировать запас материалов и средств необходимых для создания временных ограждений, выполнить очистку искусственных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Всего планируется задействовать более 45 автомобильной и специальной техники, в настоящее время ведутся работы по очистке территорий от остаточных снежных образований.

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