09.04.2025 (11:00)

В жилищно-коммунальной службе Минобороны России по ВВО завершается работа по уборке снега и наледи

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 7 (г. Белогорск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу) завершают комплекс мероприятий по очистке кровли объектов имущественного комплекса дислоцированных на территории Амурской области от снега и наледи.

Одним из этапов завершения зимнего периода эксплуатации на объектах жилищно-коммунального назначения, является очистка инфраструктуры и прилегающих территорий снежных образований.

Все мероприятия проводятся согласно установленным требованиям безопасности: территория ограждена сигнальной лентой, при сбрасывании снега приняты меры, исключающие повреждение проводов, подъездных козырьков, вывесок и зеленых насаждений.

Для вывоза снега задействована автомобильно-грузовая техника, на территории жилищно-коммунальной службы постоянно функционирует аварийно-ремонтная бригада.

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