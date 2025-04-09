09.04.2025 (07:10)

Заявление Минобороны России

За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 67 БпЛА – над территорией Краснодарского края, 29 БпЛА – над территорией Ростовской области, 15 БпЛА – над территорией Республики Северная Осетия-Алания, 11 БпЛА – над территорией Воронежской области, 10 БпЛА – над территорией Курской области, пять БпЛА – над территорией Белгородской области, три БпЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Пензенской области, один БпЛА – над территорией Саратовской области, один БпЛА – над территорией Орловской области, один БпЛА – над территорией Ставропольского края, семь БпЛА – над акваторией Азовского моря, шесть БпЛА – над акваторией Черного моря.

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