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08.04.2025 (20:45)

Военные полицейские ЦВО привели в порядок Аллею славы в Самарской области

Военнослужащие военной комендатуры посёлка городского типа Рощинский привели в порядок Аллею славы, посвящённую Победе советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ), монументы, посвящённые погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции (СВО), воинам–разведчикам и военнослужащим – участникам операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне, а также танк «Мать-Родина». Мероприятие прошло в преддверии 80-й годовщины со дня победы в ВОВ.

Военнослужащие убрали старую листву, мусор, а также очистили от пыли и грязи сами монументы, восстановили читабельность памятных табличек. Кроме того, военные полицейские починили и покрасили скамейки и побелили бордюры. В завершении мероприятия личный состав комендатуры почтил минутой молчания память погибших защитников Отечества и возложил цветы к монументам.

Основная цель – патриотическое воспитание молодого поколения военнослужащих, побуждение их к изучению истории Отечества и бережного отношения к подвигам своих предков. Подобные мероприятия пройдут также в регионах Сибири и Урала.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция
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