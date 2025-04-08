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08.04.2025 (20:15)

Юнармейцы Кургана приняли участие в этапе всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0»

Участники юнармейского движения Кургана приняли участие в муниципальном этапе всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0». Мероприятие прошло в одной из городских гимназий.

Школьники продемонстрировали навыки по строевой, огневой, медицинской, топографической, тактической, инженерной подготовкам и РХБ защите. Кроме того, участники юнармейского движения проверили свои знания по истории Отечества и Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Основной целью мероприятия является патриотическое воспитание молодёжи и популяризация военной службу в глазах молодого поколения. По результатам игры победители и призёры были награждены грамотами и памятными подарками. Кроме того, была сформирована команда из числа наиболее подготовленных участников, которые представят муниципалитет на окружном этапе соревнований.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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