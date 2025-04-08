08.04.2025 (19:45)

Юнармейцы Омской области приняли участие в патриотической акции «Встреча трёх поколений»

Участники юнармейского отряда «Каскад» города Омска приняли участие в патриотической акции «Встреча трёх поколений».

На базе Дома Юнармии Омской области совместно с РО ДОСААФ России состоялось мероприятие, в рамках которого юные патриоты встретились с ветеранами боевых действий Вооружённых Сил РФ. В ходе встречи военнослужащие поделились с юнармейцами об особенностях военной службы, рассказали о героизме своих сослуживцев и своей службе в армии. Участники мероприятия также обсудили важность патриотического воспитания, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и подвигах земляков-фронтовиков.

«Участие ветеранов в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения является очень важным аспектом: именно живое общение даёт возможность молодому поколению знать историю своей Родины, учиться уважению к старшему поколению, принимать решения и использовать опыт в своей будущей жизни и понять кто такой Герой», - поделились участники встречи.

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