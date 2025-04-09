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09.04.2025 (09:00)

Ракетные катера ТОФ уничтожили безэкипажные катера и БпЛА условного противника в заливе Петра Великого

В заливе Петра Великого в рамках плановой боевой подготовки ракетные катера «Р-18» и «Р-19» Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Экипажи катеров выполнили стрельбы из 76,2-мм артиллерийских установок АК-176 по морской мишени. Также были отработаны задачи по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров условного противника, атакующих корабль с нескольких направлений. Огнём из 30-мм автоматических пушек АК-630 были поражены макеты морских плавающих мин.

В ходе учения по организации противовоздушной обороны катеров была практически отработана постановка радиоэлектронных помех.

После выполнения учебно-боевых упражнений экипажи ракетных катеров провели тренировки по борьбе за живучесть.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка
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