09.04.2025 (09:00)
Ракетные катера ТОФ уничтожили безэкипажные катера и БпЛА условного противника в заливе Петра Великого
В заливе Петра Великого в рамках плановой боевой подготовки ракетные катера «Р-18» и «Р-19» Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Экипажи катеров выполнили стрельбы из 76,2-мм артиллерийских установок АК-176 по морской мишени. Также были отработаны задачи по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров условного противника, атакующих корабль с нескольких направлений. Огнём из 30-мм автоматических пушек АК-630 были поражены макеты морских плавающих мин.
В ходе учения по организации противовоздушной обороны катеров была практически отработана постановка радиоэлектронных помех.
После выполнения учебно-боевых упражнений экипажи ракетных катеров провели тренировки по борьбе за живучесть.