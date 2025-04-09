09.04.2025 (10:00)

Расчет разведывательного БпЛА «Zala» российских десантников обнаружил гаубицу иностранного производства в Запорожской области и скорректировал ее поражение «Ланцетами»

В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Zala» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» в рамках контрбатарейной борьбы выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ, на Ореховском направлении Запорожской области.

Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех от средств радиоэлектронной борьбы противника. Работают расчеты разведывательных и ударных беспилотников круглые сутки.

Во время полета над территорией противника оператор разведывательного БпЛА обнаружил на удалении около 30 км замаскированную гаубицу иностранного производства, которая в определенное время вела огонь из лесопосадки по мирному населению Запорожской области.

Как только цель была обнаружена, ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение на её уничтожение барражирующими боеприпасами «Ланцет». Расчет «Ланцета» умело совершил заход на цель, а разведывательный БпЛА «Zala» зафиксировал поражение замаскированной в лесопосадке артиллерийской системы противника.

Разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно применяются в тандеме с самого начала специальной военной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки, наведения и поражения артиллерии и бронированных объектов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы.

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