09.04.2025 (09:30)

Военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей села Гуево Курской области и оказали им необходимую помощь

Воины-гвардейцы группировки войск «Север» в ходе выполнения задач в приграничном районе Курской области продолжают непрерывно эвакуировать мирных граждан в безопасные районы из недавно освобожденного села Гуево Курской области.

Подразделения 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» обеспечивают безопасный вывод жителей в тыловые районы, где им предоставляется необходимая медицинская и гуманитарная помощь.

Люди берут с собой самое необходимое в надежде, что потом вернуться в родные дома.

Со слов местных жителей, в ходе нахождения формирований ВСУ на территории населенного пункта были зафиксированы случаи мародёрства: украинские боевики изымали у населения продукты питания, бытовую технику и личные вещи.

Оказание помощи гражданскому населению – одна из важнейших задач подразделений группировки войск «Север» в ходе проведения специальной военной операции.

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