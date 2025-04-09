09.04.2025 (08:30)

Расчет 152-мм гаубицы Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Каховском направлении

На Каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии 49 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно ведут контрбатарейную борьбу, а также подавляют пункты управления БпЛА, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ.

По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 152-мм орудия Д-20 нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БпЛА с личным составом ВСУ находившимся в заброшенном доме на правобережье Днепра.

«Противник активизировался. Неоднократно проводим в течение суток контрбатарейную борьбу и уничтожаем пункты управления БПЛА. То есть активизировались ФПВ-дроны, активизировались точки запуска дронов типа Баба-Яга. Эти точки разведка наша вычисляет. Мы, соответственно, как огневики их непосредственно поражаем.» - рассказал старший офицер батареи с позывным «Лысый».

После доклада с командного пункта о поражении цели, расчёты оперативно маскируют орудие и отходят в укрытие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы ответным огнём со стороны противника.

Расчет гаубиц Д-20 группировки войск «Днепр», ведёт боевую работу снарядами калибра 152 миллиметра, скорость стрельбы до пяти выстрелов в минуту, дальность стрельбы более 17 километров при полном заряде.

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