09.04.2025 (08:00)

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки «Восток» уничтожают огневые точки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация» 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи, уничтожая огневые позиции и технику ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Артиллеристы работают во взаимодействии с операторами БпЛА, которые передают в ходе воздушной разведки координаты целей. С получением необходимой информации, артиллерийский расчет оперативно перемещается на огневую позицию, и наносит поражение по выявленным целям противника на дальности до 20 километров, осуществляя огневую поддержку штурмовым подразделениям. Корректировка огня проводится в режиме реального времени также с помощью беспилотной авиации.

Безопасность артиллеристов во время выполнения боевых задач обеспечивают наблюдатели поста воздушного наблюдения, которые отвечают за обнаружение вражеских дронов и их уничтожение. В арсенале бойцов — антидроновые ружья, подавляющие сигналы БпЛА, и огнестрельное оружие, включая гладкоствольные ружья.

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