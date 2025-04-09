09.04.2025 (07:30)

Танкисты группировки войск «Центр» уничтожают живую силу ВСУ с закрытых огневых позиций на Красноармейском направлении

Экипажи танков Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожают живую силу и опорные пункты ВСУ с закрытых огневых позиций на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

В ходе активных наступательных действий, штурмовым подразделениям оказывается всесторонняя поддержка танкистами. Экипажи танков обеспечивают высадку штурмовиков в лесополосах и населенных пунктах, помогают им закрепиться на занятых позициях, срывают ротацию личного состава ВСУ, уничтожают опорные пункты противника и бронетехнику, в том числе западного производства. Благодаря работе танкистов ведения ответного огня для противника становится практически невозможным.

Кроме того, огневое поражение противника ведется преимущественно с закрытых огневых позиций (ЗОП) по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии принимают участие в СВО с самого начала. Они участвовали в освобождении Авдеевки, Украинска, Селидово и других населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик.

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