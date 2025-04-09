09.04.2025 (07:00)

Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Расчет РСЗО «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении.

Подразделения артиллерийской разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированный пункт временной дислокации ВСУ на Харьковском направлении.

Информация была оперативно передана на командный пункт реактивного артиллерийского дивизиона. Через несколько минут один из расчетов РСЗО «Торнадо-С» поразил пункт временной дислокации и скопление живой силы противника.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

«На работу выезжаем практически каждый день. В неделю раз 5 точно! С момента поступления задачи до пуска проходит минут 8… Расчет знает свою работу и никого не приходится подталкивать. Из последнего поражали НАТОвский Patriot», - рассказал начальник расчета боевой машины РСЗО «Торнадо-С» с позывным «Токио».

В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты наносят удары по выявленным замаскированным огневым позициям артиллерии, местах хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленным от линии соприкосновения.

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику постоянных смен огневых позиций.

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